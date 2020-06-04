شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن للنواب: ميكنه تظلمات تكافل وكرامة ومعالجة 38% من الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم ميكنة عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة، لاسيما خلال الأشهر الماضية؛ حيث تم ميكنة تظلمات تكافل وكرامة، حتى نتغلب على الأزمة الحالية، لاسيما مع جائحة فيروس كورونا ولا نجبر المتظلم على الذهاب إلى الإدارات الاجتماعية.

وأضافت القباج خلال إجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، أن عدد التظلمات بلغ حتى الآن ١٠٩ آلاف تظلم تم معالجة ٣٨٪؜ منهم وجاري العمل على الانتهاء من الباقي، لن نستطيع الانتهاء منهم إلا بتغيير الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا لان نسبة كبيرة من التظلمات يستلزم الفصل فيها عمل تحقق ميداني قد لا تسمح الظروف به هذة الأيام.

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وتابعت القباج، أنه تم ميكنة التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تعثر تلقي الطلبات في مكانب التأهيل نظرا لوقف التعامل مع الجمهور، مؤكدة أنه سيعود العمل بالتسجيل على الموقع الإلكتروني قريبا.