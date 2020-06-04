وكيل تشريعية النواب: مناقشة موازنة العدل وقانون المرافعات التجارية الأسبوع القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات علي مدار الأسبوع القادم، لمناقشة عدد من القضايا الهامة علي أجندة اللجنة وفي مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص الجهات والهيئات القضائية وديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، يوم الأحد القادم. وأضاف الطماوي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستنظر أيضا مشروعين قانون مقدمين من الحكومية ذو أهمية، وهما تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية والعامة طرافاً فيها. Advertisements وتابع الطماوي، أن اجتماعات اللجنة ستشهد نظر عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة، للبحث طريقة إقرارها والتأكد من عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وفي مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2020 بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد فى سول بتاريخ 2012/11/12 ، و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي.

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