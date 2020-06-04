شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تتمني الشفاء لرجاء الجداوي وتدعو لعدم نشر الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة دينا فؤاد عن دعمها الكامل وتمنياتها من الله أن يشفي الفنانة الغالية رجاء الجداوي وان تعود الينا سريعا ، فهي أستاذة نتعلم منها الكثير على الجانب الفني والإنساني.

ونشرت دينا عبر حسابها الرسمي علي مواقع التواصل: "أستاذتنا وحبيبة الكل الفنانة الجميلة رجاء الجداوي.. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي يارب وترجعي لنا بألف سلامة، متمنية ان يدعو الجميع لها بان يتم شفائها عن قريب".

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ووجهت دينا فؤاد الدعوة إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك من وسائل الإعلام بالكف عن بث الشائعات قائلة: "لو سمحتم من فضلكم كفاية إشاعات واخبار كاذبة، نحن في وقت صعب ونحتاج إلى التكاتف والتعاون فيما بيننا حتي تنتهي تلك الأزمة" .

وتمنت الفنانة دينا فؤاد في ختام تصريحاتها بان يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء، واننا لابد أن نلتزم بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والالتزام بالبيوت قدر المستطاع.