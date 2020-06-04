بسبب كورونا.. سحب 600 فرد بجيش النمسا

أعلنت كلوديا تانر وزيرة دفاع النمسا، سحب 600 من عناصر الجيش الذين تم نشرهم على حدود دول الجوار بسبب مهام تتعلق بجائحة «كورونا» المستجد (كوفيد-19).
أن الجيش قلص عدد العناصر التي كانت تقوم بمهمة فحص الأشخاص العابرين بين النمسا ودول الجوار.
وقالت تانر - في تصريحات اليوم - إن سحب هذه القوات جاء بسبب فتح الحدود مع الدول المجاورة للنمسا باستثناء إيطاليا، مضيفة
وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي العناصر التي نشرها الجيش للمساعدة في فحص العابرين بلغ 1400 عنصر، لافتة إلى أنه جار إعادةتقييم الوضع بعد قرار الحكومة إعادة فتح الحدود مع دول الجوار.
وأضافت الوزيرة، أن العناصر المتبقية سيتم إعادة نشرها على الحدود مع إيطاليا، لافتة إلى أن العناصر العائدة سوف تساعد في حراسة السفارات ومهمات الطوارئ.
وذكرت الوزيرة أن الإنهاء الكامل لمهمة عناصر الجيش الخاصة بكورونا على الحدود قد يحدث في يوليو المقبل إذا لم تحدث تغييرات كبيرة في أزمة انتشار الوباء.
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