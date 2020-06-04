السعودية تُسجل 1975 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكةإلى 93157 حالة، بينهما 23581 حالة نشطة جميعها مستقرة و1381 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية.
وأوضحت الوزارة أن 806 حالات تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى 68965 حالة.
فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 611 حالة بعد تسجيل 32 حالة وفاة جديدة.
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