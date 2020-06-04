بوتين: وضع كورونا بروسيا في طريقه للاستقرار العام

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن الوضع بخصوص فيروس كورونا المستجد فى البلاد يستقر ويتحسن بشكل عام، لكن من الضروري متابعة الوضع بعناية في كل منطقة.



وقال بوتين، خلال اجتماعه بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "في الأشهر الأخيرة، أولينا في هذا المجلس اهتمامًا أقصى

لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد ، الآن، الوضع في البلاد ككل يستقر ويتحسن، لكن كما قلت من قبل من الضروري بالطبع متابعة الوضع بشكل مستمر وبأكبر دقة ممكنة في كل منطقة والاستجابة العاجلة للمتغيرات".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم تسجيل 8831 إصابة جديدة بالفيروس من بينهم 1998 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 441108 إصابات.

وسبق أن أكد عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، الخميس الماضي، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعّال.