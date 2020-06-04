كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس التركي يتعهد باستمرار الدعم لحكومة السراج في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولوحظ استقبال أردوغان للسراج بحرارة وحميمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن وسائل الإعلام.
وبينت الصور الرسمية التي نشرها الجانب التركي، إشارة الرئيس التركي لضيفه إلى لوحات فنية بالخط العربي تتضمن عبارات إسلامية.
ولفت أنظار الصحفيين إطلاق المسؤول الليبي لحيته لأول مرة منذ تسلمه مهامه، ويخوض السراج بدعم عسكري مباشر من تركيا معارك حامية الوطيس مع "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يحاول دخول العاصمة طرابلس بعدما سيطرت قواته على الغرب الليبي.
وكتب أحد الناشطين تعليقا على تغريدة استقبال أردوغان للسراج التي نشرتها "الأناضول": "علامات الإرهاق والتعب بادية على فايز السراج... كان الله في عونه ونصره على الطغاة والبغاة وأعاد لليبيا أمنها وسلامها".
وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، كان شخصيا في استقبال السراج على مدخل المجمع الرئاسي.