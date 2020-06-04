الرئيس التركي يتعهد باستمرار الدعم لحكومة السراج في ليبيا

ولفت أنظار الصحفيين إطلاق المسؤول الليبي لحيته لأول مرة منذ تسلمه مهامه، ويخوض السراج بدعم عسكري مباشر من تركيا معارك حامية الوطيس مع "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يحاول دخول العاصمة طرابلس بعدما سيطرت قواته على الغرب الليبي.

وبينت الصور الرسمية التي نشرها الجانب التركي، إشارة الرئيس التركي لضيفه إلى لوحات فنية بالخط العربي تتضمن عبارات إسلامية.

ولوحظ استقبال أردوغان للسراج بحرارة وحميمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن وسائل الإعلام.

اليوم، لقاء ثنائيا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة السراج، في العاصمة أنقرة، لتقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وكتب أحد الناشطين تعليقا على تغريدة استقبال أردوغان للسراج التي نشرتها "الأناضول": "علامات الإرهاق والتعب بادية على فايز السراج... كان الله في عونه ونصره على الطغاة والبغاة وأعاد لليبيا أمنها وسلامها".

وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، كان شخصيا في استقبال السراج على مدخل المجمع الرئاسي.