كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصيف لم يُفقد بعد".. رئيس الوزراء الأيرلندي يدعم الجسور الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأمل أيرلندا أن تكون قادرة على التوصية باستئناف السفر الجوي مع عدد مختار من البلدان في عدد من الأسابيع، حسبما صرح رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، اليوم الخميس، مخبرًا المصطافين المحتملين بأن "الصيف لم يُفد بعد".

وقال "فارادكار" للبرلمان: "آمل أنه مع عودة العالم إلى طبيعته الجديدة، سنشهد استئنافًا للسفر الجوي الدولي، في المقام الأول من خلال الجسور الجوية مع البلدان التي قمعت الفيروس إلى حد مماثل لبلدنا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "ولكن هذا على بعد بضعة أسابيع، ومن السابق لأوانه أن يحجز أي شخص عطلته حتى الآن ولكن الصيف لم يضيع بعد".

كما أكد "فارادكار"، اليوم الخميس، أنه يأمل في الإعلان عن تسريع خطة إعادة فتح يوم الجمعة قبل دخول المرحلة الثانية من المراحل الخمس الأسبوع المقبل.

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تخطط بعض الدول الأوروبية مثل؛ ألمانيا، وإسبانيا، والنمسا، لرفع القيود الحدودية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد مع الدول المجاورة هذا الشهر، وهو أمر كانت أيرلندا أكثر حذرًا بشأنه حيث أنها تفتح اقتصادها ببطء.

تطلب أيرلندا من أي شخص يدخل البلاد أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا ويتوقع أن يخطو خطوته الأولى إلى السفر غير الضروري عبر ما يسمى "الجسور الجوية" مع البلدان الأخرى التي تشترك في مستويات منخفضة من الإصابة بالفيروس.

أبلغت أيرلندا عن 1659 حالة وفاة تتعلق بما يزيد قليلاً عن 25000 حالة مؤكدة بفيروس كورونا. انخفض عدد الحالات والوفيات والقبول في المستشفى في الأسابيع الأخيرة.

ستقوم الحكومة بمراجعة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للمسافرين في 18 يونيو. وقد قامت شركات الطيران، وخاصة شركة طيران إيران إيرلندية، بدفعها بقوة ضد القواعد التي تقول إنها مستحيلة التنفيذ.