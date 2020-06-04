كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر الهجرة الجماعية من المدن في الهند تثير نزاعات على ملكية القرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتعامل الشرطة الهندية في أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان مع زيادة في نزاعات الملكية، حيث يفر الملايين من العمال المهاجرين إلى قراهم بعد أن فقدوا وظائفهم في المدن، مما أثار نزاعات على الحقول ومنازل الأسرة.

وشهدت ولاية أوتار براديش الشمالية، التي يقطنها حوالي 200 مليون شخص، عودة ملايين المهاجرين إلى ديارهم خلال فترة إغلاق موسعة لفيروس كورونا المستجد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت سمريتي سينج، وهي مديرة في قرية راتشار كالان، إنها كانت تتنازع بين عزل نحو 1000 من العائدين ومعالجة نزاعات عائلية.

وأضافت "سينج": “المعارك حول الممتلكات تحدث كل يوم. كل هذه الحالات لها نفس السرد"، موضحًة، أن معظم العائلات المعنية كانت تتشاجر مع أقارب حول منازل وممتلكات الأجداد.

وقال مسؤولان لـ"رويترز"، إن الشرطة سجلت أكثر من 80 ألف شكوى بشأن نزاع على الممتلكات بين 1 مايو و 20 مايو، أي أكثر من ضعف 38 ألف حالة مسجلة في أبريل.

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وبالمقارنة، قال المسؤولون، إن الولاية سجلت ما مجموعه 49 ألف شكوى بشأن ملكية المنازل والممتلكات التجارية والأراضي الزراعية بين يناير ومارس.

وذكر المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أنهم يتوقعون استمرار مثل هذه الحوادث مع عودة المهاجرين إلى منازلهم.

سار مئات الآلاف، وركبوا الدراجات وركبوا سياراتهم في الأسابيع الأولى، لكن النزوح ازداد بسرعة في مايو، حيث بدأت الحكومة في إعادة ملايين الأشخاص في الحافلات والقطارات.

بسبب الجوع وعدم القدرة على دفع الإيجار، تسببت الهجرة الجماعية في توترات بشأن الموارد المحدودة في القرى.

ولم ترد حكومة الولاية على طلب للتعليق.