كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 05:28 مساءً - انت الان تقراء خبر أرمينيا تبدأ في إنتاج سلاح روسي يوليو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخدمة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني، اليوم الخميس، أن أرمينيا تخطط لبدء إنتاج بنادق كلاشنيكوف الروسية AK-103 خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو.

وقالت الخدمة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني لوكالة "رويترز": "من المتوقع أن يكون حجم الإنتاج السنوي 50,000 بندقية، وسيتم توريد المكونات من روسيا".

تم توقيع العقد في 15 مايو. أرمينيا هي الشريك الاستراتيجي لروسيا في منطقة جنوب القوقاز وتستضيف قاعدة عسكرية روسية.

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وفي سياق منفصل، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الاثنين الماضي، إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد، فيما يتفاقم تفشي الوباء في هذا البلد الصغير في القوقاز الذي باتت مستشفياته مثقلة بالمرضى.

وقال باشينيان في مقطع فيديو نشر على صفحته في موقع فيسبوك "جاء فحصي لفيروس كورونا المستجد إيجابياً أمس. كل أفراد عائلتي مصابون أيضاً"، مضيفاً أنه لا يعاني من أي "عارض ملحوظ" للمرض، وأنه سيواصل العمل من منزله "طالما بقي ذلك ممكناً".

ولباشينيان وزوجته الصحافية آنا هاكوبيان أربعة أولاد.