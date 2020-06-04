البنك المركزي الأوروبي يوسّع برنامج الطوارئ لمواجهة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، تعزيز وتمديد برنامجه الرئيسي للطوارئ لدعم اقتصاد منطقة اليورو في وجه أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حتى يتضح له أن "مرحلة أزمة الفيروسات التاجية قد انتهت"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني: "سيزداد برنامج شراء طوارئ الجائحة بمقدار 600 مليار يورو (660 مليار دولار) ليصبح المجموع 1350 مليار يورو (1485 مليار دولار)".

ومدد "المركزي الأوروبي" البرنامج إلى حزيران/ يونيو 2021، بدلَ كانون الأول/ ديسمبر 2020، موضحا: "سيقوم مجلس الإدارة بإجراء عمليات شراء الأصول الصافية، حتى يقرر أن مرحلة أزمة الفيروسات التاجية قد انتهت".

وقال: "استجابة للمراجعة المتعلقة بالوباء للتضخم على مدى أفق التوقعات، فإن توسع البرنامج سيخفف بشكل أكبر من موقف السياسة النقدية العامة، ويدعم شروط التمويل في الاقتصاد الحقيقي، وخاصة للشركات والأسر".

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وأضاف أن "عمليات الشراء ستستمر بطريقة مرنة بمرور الوقت، وعبر فئات الأصول وبين السلطات القضائية.. ويتيح ذلك لمجلس الإدارة درء المخاطر بشكل فاعل أمام انتقال السياسة النقدية بسلاسة".

وستتم إعادة استثمار الدفعات الرئيسية المستحقة من الأوراق المالية المشتراة بموجب البرنامج، حتى نهاية 2022 على الأقل، وإدارة طرح محفظة في المستقبل لتجنب التدخل في الموقف النقدي المناسب.

وأبقى البنك على معدل الفائدة عند أدنى مستوى تاريخي وهو 0.00 بالمئة للإقراض، ومعدل الفائدة على الودائع -0.5 بالمئة.