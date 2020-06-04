الأردن: إعادة فتح كافة القطاعات الاقتصادية ورفع حظر التجول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الأردن إعادة فتح كافة القطاعات الاقتصادية، ورفع حالة حظر التجول الشامل، التي كان معمولا بها في بعض أيام الأسبوع، اعتبارا من السبت الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، اليوم الخميس، في ضوء إعلان رئيس الوزراء عمر الرزاز، بدء العمل بمصفوفة مراحل التعامل مع وباء كورونا، وبالاستناد إلى إشارات الخطر الصحي.

وقال العضايلة إن بلاده ستدخل ابتداءً من السبت المقبل المستوى المعتدل الخطورة، "إذ تم تسجيل أقل من عشر إصابات محلية يوميا على امتداد الأيام السبعة الماضية".

وبحسب التعليمات الجديدة، قررت الحكومة السماح للمواطنين بالخروج من منازلهم من السادسة صباحا حتى الساعة 12 ليلا، والسماح لهم بالتنقل بين المحافظات.

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وتضمنت القطاعات التي تم إعلان فتحها، وفق شروط معينة، المساجد والكنائس لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط وقيود التباعد والوقاية التي تحددها وزارتا الصحة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومجلس رؤساء الكنائس.

كما تضمنت القطاعات، الحضانات والمطاعم والمقاهي، مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحية والوقائية، وفتح الأندية والفعاليات الرياضية دون جمهور، وقطاع الفندقة والضيافة والذي يشمل الفنادق، والنُزُل، وفتح المواقع السياحية لغايات السياحة المحلية، إضافة إلى السماح بالطيران الداخلي.

وفي 18 آذار/ مارس الماضي، فرض الأردن إغلاقا تاما وحظرا للتجول، قبل البدء بفتح تدريجي خلال الشهرين الماضيين.

وسجلت المملكة حتى الأربعاء، 757 إصابة بكورونا، بينها 9 وفيات، و560 حالة تعاف.