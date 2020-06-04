ألمانيا: طريق العبور لدوري الأبطال مفتوحة على جميع الاحتمالات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعوّل بوروسيا مونشنغلادباخ، الرابع في ترتيب الدوري الألماني، على الثنائي الفرنسي في خط هجومه المؤلف من الحسن بلايا وماركوس تورام للعودة بالنقاط الثلاث من فرايبورغ في افتتاح المرحلة الثلاثين من بطولة ألمانيا لكرة القدم غدًا، الجمعة، وتعزيز حظوظه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويعد الثنائي مفتاح نجاح مونشنغلادباخ هذا الموسم حيث سجّل بلايا 10 أهداف ونجح في 11 تمريرة حاسمة، في حين سجّل نجل نجم منتخب فرنسا السابق ليليان تورام، 10 أهداف أيضا مع 8 تمريرات حاسمة.

وكان مونشنغلادباخ، صاحب الأمجاد المحلية والقارية في السبعينيات، مفاجأة الموسم الحالي عندما تصدر الترتيب على مدى شهرين خلال الخريف في وقت كان فيه بايرن ميونيخ المتصدّر الحالي يعيش أزمة من ناحية النتائج ما أدى إلى إقالة مدربه الكرواتي، نيكو كوفاتش، وتعيين هانزي فليك بدلا منه.

وإذا كان بايرن ميونيخ ضمن تأهله إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، فان الصراع على البطاقات الثلاث الأخرى حامية الوطيس، إذ لا تفصل بين بوروسيا دورتموند الثاني وباير ليفركوزن الخامس سوى 4 نقاط.

أما فرايبورغ الثامن فلم يفقد الأمل بالمشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث يتخلف عن فولفسبورغ آخر المتأهلين سوى 4 نقاط.

برنامج المرحلة الـ30:

الجمعة

(18:30) فرايبورغ - بوروسيا مونشنغلادباخ

السبت

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(13:30) اينتراخت فرانكفورت - ماينتس

فورتونا دوسلدورف - هوفنهايم

باير ليفركوزن - بايرن ميونيخ

لايبزيغ - بادربورن

(16:30) بوروسيا دورتموند - هرتا برلين

الأحد

(11:30) فيردر بريمن - فولفسبورغ

(13:30) أونيون برلين - شالكه

(16:00) اوغسبورغ - كولن