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الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية قد تكون مدمرة من كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 4 يونيو 2020

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من "كوفيد-19"، وإذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يصبح مدمرا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال كلوغي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكوفيد-19، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة للغاية".

 

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وأشار إلى أن "وضعنا اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام"، مضيفا: "ما زلنا لا نملك لقاحا أو علاجا لكوفيد-19".

 

إلى ذلك لم يستبعد الخبراء الروس أيضا احتمال حدوث موجة جديدة من .

 

ووفقا لرئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، فإن الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تكون خلال استفاقة العدوى الفيروسية التنفسية الحادة (سارس)، فمن المحتمل أن يعود "كوفيد-19" في الخريف القادم.

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