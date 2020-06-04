الدفاع المدني بمأرب اليمنية يحذر المواطنين من حالة مدارية شديدة الامطار

الخميس 4 يونيو 2020

حذر الدفاع المدني بمحافظة مأرب اليمنية، المواطنين القاطنين بالأودية وبالقرب من مجارى السيول والنازحين من هطول الأمطار الغزيرة نتيجة وصول المنخفض الجوي الذي تشده المحافظات الشرقية لليمن.



ودعا فرع المصلحة، إلى اخذ الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات السلامة لمواجهة الحالة المدارية وما قد يصاحبها من غزارة في الامطار وجريان للسيول في الاودية والشعاب.

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كما نبه المواطنين بعدم التحدث بالهواتف اثناء البروق والرعود، ورفع السيارات من مجاري السيول، منوهاً إلى ان المنخفض سيكون مصحوباً بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والصواعق الرعدية.

وتشهد المحافظات الشرقية لليمن منخفض مداري منذ أمس الأول وهطول أمطار غزيرة وتدفق السيول، مما أدى إلى نزوح عشرات الأسر وإنهيار وتدمير عدد من المنازل الطرقات.