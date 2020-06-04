- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بمأرب اليمنية يحذر المواطنين من حالة مدارية شديدة الامطار والان مع التفاصيل
الخميس 4 يونيو 2020
حذر الدفاع المدني بمحافظة مأرب اليمنية، المواطنين القاطنين بالأودية وبالقرب من مجارى السيول والنازحين من هطول الأمطار الغزيرة نتيجة وصول المنخفض الجوي الذي تشده المحافظات الشرقية لليمن.
ودعا فرع المصلحة، إلى اخذ الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات السلامة لمواجهة الحالة المدارية وما قد يصاحبها من غزارة في الامطار وجريان للسيول في الاودية والشعاب.
كما نبه المواطنين بعدم التحدث بالهواتف اثناء البروق والرعود، ورفع السيارات من مجاري السيول، منوهاً إلى ان المنخفض سيكون مصحوباً بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والصواعق الرعدية.
وتشهد المحافظات الشرقية لليمن منخفض مداري منذ أمس الأول وهطول أمطار غزيرة وتدفق السيول، مما أدى إلى نزوح عشرات الأسر وإنهيار وتدمير عدد من المنازل الطرقات.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني بمأرب اليمنية يحذر المواطنين من حالة مدارية شديدة الامطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.