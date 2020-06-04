الأزهر الشريف يعلن إقامة صلاة الجمعة غداً

الخميس 4 يونيو 2020

أعلن الأزهر الشريف، اليوم الخميس، إقامة صلاة الجمعة المقبلة غدًا، في الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين به بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.



وأوضح الأزهر الشريف حسب بيان صحفي أن خطبة الجمعة سيلقيها عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم.

وسيتحدث هاشم عن «الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد».

وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

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وتلك أول صلاة جمعة تقام في الجامع الأزهر، منذ قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بوقف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتًا بالجامع الأزهر في 21 مارس، نتيجة لانتشار وباء كورونا.

وسيلتزم الحضور، بكل الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بإقامة الصلاة في ظل انتشار جائحة كورونا، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكانت قد أقيمت أول صلاة جمعة الأسبوع الماضي من جانب وزارة الأوقاف في مسجد السيدة نفيسة.

ونوهت وزارة الأوقاف في وقت سابق، بأنه تم التنسيق مع شيخ الأزهر، لإقامة شعائر صلاة الجمعة 13 شوال من الجامع الأزهر بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف.