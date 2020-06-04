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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب إيراني يتهم رئيس بلاده بنقل الأموال والذهب إلى كردستان العراق والان مع التفاصيل
الخميس 4 يونيو 2020
اتهم نائب إيراني رئيس بلاده على نقل الأموال والذهب إلى كردستان العراق.
وفي التفاصيل، اتهم النائب البرلماني كريم قدوسي الرئيس الإيراني حسن روحاني بالإشراف على نقل مليارات الدولارات وعدة أطنان من الذهب إلى كردستان العراق خلال السنوات الأخيرة.
وأوردت وكالة أنباء مهر الإيرانية (شبه الرسمية)، الأربعاء، تصريحات نقلا عن قدوسي المحسوب على جناح الأصوليين الموالي للمرشد علي خامنئي أدلى بها قبل يومين في جلسة برلمانية علنية، قال فيها أن 3 عصابات تهريب نقلت على مدار السنوات الثلاثة الماضية 36.1 مليار دولار و80 طنا من الذهب إلى مدينة السليمانية في كردستان العراق.
وأشار قدوسي نائب مدينة مشهد إلى أن حسن روحاني أعطى أوامر بضخ تلك الأموال من خزانة البلاد في سوق العملات الأجنبية ثم جرى تهريبها بواسطة عصابات لتهريب السلع والمخدرات إلى السليمانية بين أعوام 2017 حتى 2019، حسب قوله.
ولم يوضح النائب الإيراني مزيدا من التفاصيل حول كواليس الاتهامات التي وجهها إلى رئيس بلاده، لافتا إلى أن الموضوع تمت مناقشته بلجنة الأمن القومي داخل البرلمان قبل 3 أعوام بحضور رئيس البنك المركزي الإيراني ووزير الاستخبارات ورئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري ووزير المالية، وفق مهر.
واعتبر كريم قدوسي أن حكومة حسن روحاني السبب الرئيسي وراء ما نعتها بـ "فتنة البنزين" التي أسفرت عن اندلاع احتجاجات شعبية عارمة، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتراضا على رفع أسعار الوقود إلى نحو 300 %.
وهاجم نائب مشهد السياسات الاقتصادية التي نفذتها حكومة روحاني خلال ولايته الرئاسية الثانية والتي أدت إلى انخفاض سعر العملة المحلية، بالتزامن مع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018
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