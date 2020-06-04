شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن إقامة صلاة الجمعة بدون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

أعلن «الأزهر الشريف» اليوم الخميس عن إقامة صلاة الجمعة غدا في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور جمهور. وقال الأزهر ، في بيان، إن ذلك يأتي مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

وأوضح الأزهر أن خطبة الجمعة المقبلة سيلقيها الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ، عن "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد". وأشار إلى أن الخطبة ستبث على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.