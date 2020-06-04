شكرا لقرائتكم خبر عن داكار .. اشتباكات مع الشرطة احتجاجًا على «حظر كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وكالة الانباء السنغالية أن هذه الاضطرابات جاءت بعد احتجاجات مماثلة في مدينة توبا الليلة الماضية، حيث أشعلت حشود النار في سيارة إسعاف وقذفت قوات الأمن بالحجارة وتعرضت مبان إدارية للنهب.
واشارت إلى أن حكومة السنغال لم تواجه معارضة كبيرة لتعاملها مع الجائحة، غير أن الاقتصاد تضرر بشدة بسبب إجراءات الوقاية وخاصة منها حظر التجول الليلي وحظر السفر بين الأقاليم.
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