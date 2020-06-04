شكرا لقرائتكم خبر عن تونس «صفر» إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليبقى العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس عند 1087 حالة مؤكدة . وأوضحت في بيانها اليومي أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 968 حالة شفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة في ظل عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة فيما لا تزال 70 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

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