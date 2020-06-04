شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وفيات و562 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 562 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 29921 حالة.
ولفت إلى أن 184 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 1473 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 17223.
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