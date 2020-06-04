شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وفيات و562 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" في البلاد إلى 236 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 562 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 29921 حالة.

ولفت إلى أن 184 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 1473 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 17223.