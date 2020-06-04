اخبار العالم

الأردن تسمح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسمح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس حدوث انفراج عام في الأردن والسماح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة.

وكشف الرزاز ، في مؤتمر صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ اليوم ، عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأشار إلى أن مصفوفة الإجراءات الجديدة ستحقق انفراجا عاما مع فتح غالبية القطاعات وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تسمح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا