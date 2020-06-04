شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسمح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس حدوث انفراج عام في الأردن والسماح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة.

وكشف الرزاز ، في مؤتمر صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ اليوم ، عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأشار إلى أن مصفوفة الإجراءات الجديدة ستحقق انفراجا عاما مع فتح غالبية القطاعات وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.