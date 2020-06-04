شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسمح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
وكشف الرزاز ، في مؤتمر صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ اليوم ، عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأشار إلى أن مصفوفة الإجراءات الجديدة ستحقق انفراجا عاما مع فتح غالبية القطاعات وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.
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