شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وفيات و634 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس، تسجيل عشر وفيات جديدة بفيروس كورونا و634 إصابة أخرى. وقالت الوزارة في بيان إنه إجمالي الوفيات ارتفع بذلك إلى 984 بينما بلغت حالات الإصابة المؤكدة 20382، تعافى منها 4248 مصابا.

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