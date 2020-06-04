شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.5 ريختر يهز شمال هالماهيرا بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.5 درجة هز شمال هالماهيرا في إندونيسيا اليوم الخميس. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 105 كيلومترات.

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