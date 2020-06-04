الوباء يواصل انتشاره في أميركا اللاتينية وأوروبا تمضي في فتح الحدود

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في أميركا اللاتينية وفي مقدمها البرازيل التي سجلت حصيلة قياسية جديدة من الوفيات الأربعاء، خلافاً لأوروبا حيث بدأت الحدود تفتح مجددا كما سيحصل في النمسا الخميس.

وسيعمد البنك المركزي الأوروبي الخميس إلى تعزيز ترسانته لدعم الاقتصاد متجاوزاً الاجراءات الطارئة التي اتخذت في آذار/مارس طالما أن أثر الوباء سيبقى لعدة سنوات أخرى بين الانكماش وارتفاع الدين العام.

والاربعاء أعلنت ألمانيا عن خطة انعاش تاريخية بقيمة 130 مليار يورو على سنتين.

وسجلت البرازيل 1349 وفاة بكورونا في 24 ساعة، في رقم قياسي جديد في هذا البلد الأكثر تضرراً في أميركا اللاتينية. وتم فرض حظر تجول أيضا اعتباراً من الأربعاء في عشرين منطقة في ولاية باهيا في محاولة لاحتواء الانتشار السريع للوباء.

وحذر روي كوستا حاكم ولاية باهيا في شمال شرق البرازيل من أنه "إذا لم نتحرك فقد نشهد ارتفاعاً كبيراً للطلب على الأسرَّة في العناية المركزية لا يمكننا تلبيته".

والبرازيل التي باتت البؤرة الجديدة لوباء كوفيد-19 تسجل حالياً 32 ألفا و548 وفاة ولا شيء يوحي بإمكان وقف انتشار الفيروس في البلاد.

وهذه الأرقام التي تعتبرها المجموعة العلمية أقل من الواقع، تجعل البرازيل الدولة الرابعة عالمياً من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة التي تبقى البلد الأكثر تضرراً بالوباء مع 107 آلاف وفاة، وبريطانيا (39 ألفا و728) وإيطاليا (33 ألفا و530).

والبرازيل التي يدعو رئيسها جاير بولسونارو بانتظام الى رفع القيود للحفاظ على الاقتصاد والوظائف، تشكل أكثر من نصف حالات الإصابة والوفيات بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية.

من جهتها تجاوزت المكسيك الأربعاء عتبة الألف وفاة في 24 ساعة، للمرة الأولى منذ بدء انتشار الوباء لتصل الحصيلة الإجمالية الى أكثر من 11 ألف وفاة.

وتسبب الوباء بوفاة أكثر من 382 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الأربعاء استنادا الى مصادر رسمية.

في تشيلي، الدولة الأخرى المتضررة كثيراً من الوباء، قررت السلطات تمديد اجراءات العزل في سانتياغو لأسبوع رابع. في المقابل ستعمد الإكوادور إلى تخفيف القيود المفروضة في كيتو في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وخفضت مدة حظر التجول الأربعاء إلى ثماني ساعات يومياً فيما تمكنت المطاعم والمراكز التجارية من إعادة فتح أبوابها.

في أوروبا حيث باتت الأرقام مطمئنة أكثر تعود الحياة تدريجياً إلى طبيعتها. وتقوم النمسا الخميس بفتح حدودها باستثناء الجانب الإيطالي منها. وتعتزم ألمانيا وبلجيكا القيام بذلك في 15 حزيران/يونيو.

من جهتها أعلنت هولندا عن تخفيف التحذير من السفر الى عدة دول أوروبية اعتبارا من 15 حزيران/يونيو أيضاً.

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وأعلنت اسبانيا الخميس انها ستفتح حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال في 22 حزيران/يونيو.

من جانبها أعلنت فرنسا أن العرض العسكري التقليدي في الشانزيليزيه في باريس بمناسبة العيد الوطني في 14 تموز/يوليو سيستبدل هذه السنة بحفل في ساحة الكونكورد من أجل الالتزام بالتوجيهات الصحية.

وتقدمت إيطاليا، حيث يعتبر القطاع السياحي حيوياً، على كل دول العالم بإعادة فتح حدودها أمام السياح اعتبارا من الأربعاء. والرسالة واضحة: "أهلا بكم في إيطاليا" حيث قال رئيس الحكومة جوسيبي كونتي "هناك حماسة في الأجواء".

في روما استفاد زوجان عقدا قرانهما حديثاً من فرصة عدم وجود عدد كبير من الناس في موقع فونتانا دي تريفي في وسط العاصمة روما لالتقاط الصور. وقال الزوج "يجب الاستفادة من هذه اللحظات، انه أمر نادر في روما".

لكن مدينة غوريتسيا الإيطالية تبقى مقطوعة عن المدينة التوأم في الجهة المقابلة من الحدود السلوفينية نوفا غوريكا حيث أقيم سياج على عجل في آذار/مارس لمنع الدخول ووقف انتشار الوباء. ويبقى ذلك رمزا لعودة الحدود بين البلدين، وبات السكان يتبادلون الحديث من جانبي السياج الشائك.

واذا كان بإمكان السلوفينيين التنقل بحرية في ايطاليا، فإن الايطاليين الذين كانت بلادهم بؤرة للوباء، لا يزالون ممنوعين من دخول سلوفينيا.

في بريطانيا، اعتبر ولي العرش البريطاني الأمير تشارلز الخميس انه "كان محظوظاً" لأنه عانى من عوارض طفيفة لمرض كوفيد-19 في تجربة جعلته أكثر تصميماً على العمل من أجل وضع الطبيعة "في صلب كل ما نقوم به وفي صلب اقتصادنا".

وقررت أربع دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا أيضا القيام بجهود مشتركة للتوصل الى لقاح في وقت يشتد فيه الجدل مجددا حول فاعلية عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كوفيد-19.

وأكد باحثون في الولايات المتحدة إثر تجربة سريرية أن تناول هذا الدواء بعد فترة قصيرة من التعرض للمرض لا يتيح منع الإصابة به.

وهذا ما أطلق الجدل الذي بدأ منذ انتشار الفيروس حول هذا العقار المضاد للملاريا أساسا.

وبعدما نأت مجلة "ذي لانسيت "الطبية العريقة بنفسها عن دراسة نشرتها عن الهيدروكسي كلوروكين ومرض كوفيد-19 وتعرضت لانتقادات كثيرة، أقرت في تنبيه رسمي بأن "أسئلة علمية كثيرة" تحيط بها.

إثر ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء استئناف التجارب السريرية حول هذا العقار.

وقد حرصت "ذي لانسيت" على "تحذير القراء من أنه تم لفت انتباهها إلى تساؤلات علمية جدية" بشأن هذه الدراسة. وخلصت هذه الدراسة إلى أن الهيدروكسي كلوروكين غير مفيد لمرضى كوفيد-19 الذين أدخلوا المستشفيات لا بل قد يكون مضرا.