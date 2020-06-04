الحكم على مهاجم اتلتيكو مدريد بالسجن 6 أشهر

واعترف نجم أتلتيكو مدريد بمخالفته أمام المحكمة ليطالب مدعون بسجنه لمدة 6 أشهر، ولكنه وجد ملاذًا لكي لا يقضي نصف عام خلف القضبان.

وتم التحقيق مع دييجو كوستا على شاكلة العديد من لاعبي الدوري الإسباني بسبب التهرب الضريبي الذي اتهم فيه عدد كبير من نجوم الليجا في فترات سابقة.



وتم التحقيق مع نجم تشيلسي السابق بداعي التهرب من دفع مبلغ وصل إلى مليون و14 ألف يورو، وحدث ذلك منذ 6 سنوات وتحديدًا في عام 2014.

وذكرت عدة وثائق قانونية أن نجم الروخيبلانكوس والبالغ من العمر 31 عامًا لم يفصح عن مدفوعات بقيمة بلغت 5 ملايين و150 ألف يورو، المبلغ الخاص انتقاله من أتلتيكو مدريد إلى تشيلسي في صيف العام 2014، وذلك في إقراره الضريبي بجانب مليون يورو من حقوق استغلال الصور.

وسيلجأ دييجو كوستا إلى دفع مبلغ مالي لكي يتجنب عقوبة السجن والتي من شأنها أن تنهي مسيرته في كرة القدم إكلنيكيًا خاصة وأنه يزحف نحو الثانية والثلاثين من عمره.



ويسمح القانون في إسبانيا باستبدال أحكام السجن التي تقل عن سنتين وتخص جرائم لا تتعلق بالعنف بغرامة مالية، ولذلك واتفق كوستا على دفع غرامة إضافية بلغت حوالي 36 ألف يورو لكي يتجنب السجن.

يذكر أن ليونيل ميسي قد حكم عليه بالسجن لـ 21 شهرًا في قضية التهرب الضريبي التي اتهم بها هو ووالده، ولكنه تجنب السجن بدفع غرامة مالية أيضًا.