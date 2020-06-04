الصحة تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا وتعلن شفاء 243 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل ٦٧٢ اصابة جديدة بالفيروس و٢٤٣ حالة شفاء منه.
وأوضحت، أن مختبراتها "سجلت لهذا اليوم (٦٧٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٢٣٣\، بغداد/ الكرخ: ٦٠، مدينة الطب: ٧٠، النجف: ١٨، البصرة: ٢٨، السليمانية: ٥٧، اربيل: ٤، كربلاء: ٥٠، واسط: ٣١، كركوك: ١١، ديالى: ١٠، بابل: ١٨، ميسان: ٤٢، الديوانية: ٦، ذي قار: ١٢، المثنى: ١٩، الانبار: ١، صلاح الدين: ٢)".
وتابعت، أنه تم "تسجيل ٢٤٣ حالة الشفاء وكما يلي: (بغداد/ الرصافة: ١١٢، بغداد/ الكرخ: ٤٥، النجف: ٣، البصرة: ١٦، اربيل: ٢، دهوك: ٥، ديالى: ٣، كربلاء: ٣٢، كركوك: ٢، واسط: ١٠، ميسان: ١، الديوانية: ٢، المثنى: ٧، صلاح الدين: ٣"، مشيرة الى "تسجيل ١٥ حالة (بغداد/ الرصافة: ٣، مدينة الطب: ٥، السليمانية: ٢، كربلاء: ١، البصرة: ١ ، ميسان: ١، واسط: ١، ديالى: ١".
ونوهت الى أن "مجموع الإصابات وصل الى ٨٨٤٠، ومجموع حالات الشفاء ٤٣٣٨، والراقدين الكلي ٤٢٣١، والراقدين في العناية المركزة ٥٠، فيما وصل مجموع الوفيات ٢٧١حالة".
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