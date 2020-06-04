الصحة تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا وتعلن شفاء 243 مصاباً

وقالت الوزارة ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص (١١٩٦٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٧٢٢٥٩)".وأوضحت، أن مختبراتها "سجلت لهذا اليوم (٦٧٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٢٣٣\، بغداد/ الكرخ: ٦٠، مدينة الطب: ٧٠، النجف: ١٨، البصرة: ٢٨، السليمانية: ٥٧، اربيل: ٤، كربلاء: ٥٠، واسط: ٣١، كركوك: ١١، ديالى: ١٠، بابل: ١٨، ميسان: ٤٢، الديوانية: ٦، ذي قار: ١٢، المثنى: ١٩، الانبار: ١، صلاح الدين: ٢)".

وتابعت، أنه تم "تسجيل ٢٤٣ حالة الشفاء وكما يلي: (بغداد/ الرصافة: ١١٢، بغداد/ الكرخ: ٤٥، النجف: ٣، البصرة: ١٦، اربيل: ٢، دهوك: ٥، ديالى: ٣، كربلاء: ٣٢، كركوك: ٢، واسط: ١٠، ميسان: ١، الديوانية: ٢، المثنى: ٧، صلاح الدين: ٣"، مشيرة الى "تسجيل ١٥ حالة (بغداد/ الرصافة: ٣، مدينة الطب: ٥، السليمانية: ٢، كربلاء: ١، البصرة: ١ ، ميسان: ١، واسط: ١، ديالى: ١".



ونوهت الى أن "مجموع الإصابات وصل الى ٨٨٤٠، ومجموع حالات الشفاء ٤٣٣٨، والراقدين الكلي ٤٢٣١، والراقدين في العناية المركزة ٥٠، فيما وصل مجموع الوفيات ٢٧١حالة".