انتحار رجل رميا بالرصاص في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "رجل يعمل موظفا في دائرة صحة كربلاء اقدم على الانتحار باسلوب اطلاق النار على رأسه ضمن منطقة حي الانتفاضة بالمحافظة".

وتشهد المحافظات بينها كربلاء بين فترة واخرى حالات انتحار لمختلف الفئات اغلبها من الشباب.

