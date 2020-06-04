الخليج 365 تنشر السير الذاتية لمرشحي الحقائب الوزارية المتبقية

تنشر الخليج 365 ، السير الذاتية لمرشحي الحقائب الوزارية المتبقية والمقرر التصويت عليها في جلسة البرلمان السبت المقبل. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طالب في وثائق موجهة الى مجلس النواب بتحديد موعد جلسة برلمانية لنيل ثقة البرلمان لهم.

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