ميغان ماركل تخرج عن صمتها وتعلق على حادثة مقتل جورج فلويد

وتوفي فلويد الأسبوع الماضي في مينيابوليس بطريقة مروعة، بعدما أظهر مقطع فيديو شرطيا يضغط بركبته على عنق الضحية إلى أن فارق الحياة.

وأحدث مقتل فلويد حركة احتجاج تاريخية في الولايات المتحدة تمثلت في نزول مئات الآلاف إلى الشوارع يوما بعد آخر، تنديدا بالعنصرية والعنف الذي تمارسه الشرطة.



وتحدثت ميغان عبر الفيديو إلى طلاب مدرسة "Immaculate Heart" في لوس أنجلوس، حيث درست حين كانت طالبة.

ونقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني عن ميغان قولها في رسالتها "ما حدث في مينيابوليس مدمر للغاية".

وأضافت "كنت قلقة بشأن التعليق عن الحادث، لكنني أدركت أن الخطأ الوحيد هو عدم قول أي شيء".

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وتابعت "لأن حياة فلويد مهمة وحياة تايلور مهمة وحياة فيلاندو كاستيل مهمة وحياة تامير راس مهمة.."، في إشارة إلى أناس آخرين لقوا حتفهم على أيدي الشرطة الأميركية بسبب العنصرية.



وأردفت قائلة "أنا آسفة.. أنا آسفة للغاية لأنكم ستكبرون في عالم حيث لا يزال هذا الأمر موجودا".

وأبرزت ماركل أن العنصرية يجب أن تصبح "درسا في التاريخ للطلاب وليس واقعا يعيشونه".

وفي الختام، دعت الطلاب إلى أن يكونوا "جزءا من الحركة.. أعلم أنكم تدركون أن حياة السود مهمة".