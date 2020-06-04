امانة بغداد تعلن اكساء 30 محلة كانت 'ترابية'

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن اكساء 30 محلة كانت "ترابية" في العاصمة.
وقالت امانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في دائرة المشاريع قامت خلال السنة الماضية وبداية السنة الحالية بتطوير واكساء 30 محلة سكنية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة كانت شوارعها وازقتها سابقاً ترابية ولم تشهد اعمال التطوير منذ تأسيسها بعد ان توفرت لها التخصيصات المالية اللازمة".
وأضافت أن "اعمال التطوير والاكساء تتاثر بشكل مباشر بتوفر التخصيصات المالية"، مشيرة الى أن "المحلات المذكورة تمثل جزءا من ما قامت الامانة بتطويره واكساءه من محلات سكنية وشوارع رئيسية وفرعية ومجسرات خلال المدة المذكورة".
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