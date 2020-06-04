طفل كيني يبتكر 'آلة' لمكافحة كورونا بإمكانات محدودة

حصل طفل كيني يبلغ من العمر تسع سنوات على جائزة رئاسية، لصنعه آلة غسل يدين خشبية للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. فعلى الرغم من الفقر المدقع، ابتكر الطفل ستيفن آلة من الخشب تسمح بإمالة دلو من الماء باستخدام دواسة قدم لتجنب استخدام الأيدي بغية تقليل انتقال العدوى. واستوحى الطفل الفكرة بعد مشاهدته برامج تلفزيونية عن طرق تجنب الإصابة بالفيروس، وأفاد لموقع BBC بأنه "سعيد للغاية" لحصوله على جائزة رئاسية.



وقال ستيفن واموكوتا: "لدي الآن جهازين وأريد صنع المزيد". وقال ستيفن واموكوتا: "لدي الآن جهازين وأريد صنع المزيد".

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