مصدر طبي: تسجيل 45 اصابة بكورونا في كربلاء

افاد مصدر طبي، الخميس، بتسجيل 45 اصابة جديدة بفيروس بكورونا في كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "تسجل ٤٥ أصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة". يشار الى ان هذا العدد يعتبر الاعلى في المحافظة منذ تفشي وباء كورونا في العراق.

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