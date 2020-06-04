تعيين سفير بيلاروسيا السابق بالإمارات رئيسا للوزراء ببلاده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عين ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، السفير السابق لدى الإمارات رومان جولوفتشينكو رئيسا جديدا للوزراء، الخميس، قبل شهرين فقط من الانتخابات الرئاسية بالبلاد.



واختير جولوفتشينكو في هذا المنصب مستنداً على رئاسته السابقة للجنة العسكرية الصناعية في بيلاروسيا.

وقاد لوكاشينكو الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في أوروبا الشرقية لمدة ربع قرن، متسامحا مع القليل من المعارضة.

وأكد أن رئيس الوزراء الجديد سيكون مسؤولا عن الحفاظ على الانضباط بين كبار المسؤولين، بحسب وكالة أنباء بيلتا الرسمية.

وقال لوكاشينكو في اجتماع مع كبار المسؤولين، إن رئيس الوزراء رومان جولوفتشينكو سيكون "مسؤولا عن الانضباط والنظام في الحكومة، وعن النتيجة النهائية".

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وأضاف لوكاشينكو: "أهم شيء أنه شخص موثوق به يمكن الوثوق به"، مشيرا إلى أن جولوفتشينكو خدم أيضا في السلك الدبلوماسي البيلاروسي.

كان جولوفتشينكو (46 عاما)، سفيرا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 5 سنوات حتى تعيينه رئيسا للجنة العسكرية الصناعية عام 2018.

وقال لوكاشينكو إنه يتوقع أن يحسن رئيس الوزراء الجديد الاقتصاد، بما في ذلك من خلال تعزيز الابتكارات التكنولوجية "في جميع المجالات حيثما أمكن".

ويسعى لوكاشينكو للحصول على ولاية سادسة في الانتخابات، التي تقرر فقط الشهر الماضي أن يتم إجراؤها في 9 أغسطس/آب، مما يتيح القليل من الوقت لمرشحي المعارضة المحتملين للاستعداد.

وألغت بيلاروسيا، وهي دولة يقطنها نحو 9.5 مليون نسمة تقع بين روسيا وبولندا، حدود الولايات الرئاسية في عام 2004، حيث كان لوكاشينكو يستعد لولايته الثالثة على التوالي.