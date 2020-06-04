تخفيف قيود كورونا بالأردن وفتح المساجد السبت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر الأردن، اليوم الخميس، تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر فتح غالبية القطاعات ومنها المساجد والمواقع السياحية والطيران الداخلي والفنادق، وفق ضوابط صحية بداية من بعد غد السبت.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، حدوث انفراج عام في الأردن والسماح بالتنقل بين المحافظات خلال الأيام القادمة.

وكشف الرزاز ، في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم، عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأشار إلى أن مصفوفة الإجراءات الجديدة ستحقق انفراجا عاما مع فتح غالبية القطاعات وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.

وأكد الرزاز أن الأردن في مستوى معتدل الخطورة وبائيا وهذا مبشر، مشددا على التزام الحكومة بالمكاشفة عن مستويات الخطر الوبائي لأن الأولوية لصحة المواطن بالتوازي مع فتح القطاعات.

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بدوره، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: "سنسمح بالحركة من 6 صباحا إلى 11 مساء يوميا من بعد غد"، مشيرا إلى الاستمرار بإغلاق المدارس والجامعات ورياض الاطفال والنوادي الشبابية.

وأكد أنه لا حظر شامل خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى رفع حظر التجوال من الساعة 6 صباحا إلى 12 مساء بداية من بعد غد.

ولفت العضايلة إلى فتح المساجد ودور الحضانة والمقاهي والمطاعم والفنادق والنزل السياحي والمواقع السياحية والطيران الداخلي وإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لحركة السيارات اعتبارا من السبت المقبل.

وأكد على الاستمرار في إغلاق دور السينما والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية وصالات الأفراح وبيوت العزاء والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات.