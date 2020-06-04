البنك المركزي الأوروبي يمدد برنامجه للطوارئ في مواجهة كوفيد-19 حتى صيف 2021

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البنك المركزي الأوروبي قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس تعزيز وتمديد برنامجه الرئيسي للطوارئ لدعم اقتصاد منطقة اليورو في وجه أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت متحدثة باسم المؤسسة. ويأتي القرار بعدما تعهّد المصرف تخصيص 750 مليار يورو في سندات حكومية وللشركات هذا العام للمحافظة على السيولة في المنطقة. كما أفاد المصرف في بيان أنه سيتم تمديد برنامجه الطارئ "حتى نهاية حزيران/يونيو 2021 على أقل تقدير".

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