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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية قد تكون مدمرة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، أن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية من "كوفيد-19"، وإذا لم يتم إيقاف الفيروس يمكن أن يصبح مدمرا، وفقا لروسيا اليوم.
وقال كلوغي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "الموجة الثانية ليست حتمية، في حين أن عددا كبيرا من البلدان تزيل القيود، لكن هناك تهديدا واضحا بحدوث موجة ثانية لكوفيد-19، وإذا لم يتم إيقاف هذه الطفرات، فيمكن أن تأتي الموجة الثانية ويمكن أن تصبح مدمرة للغاية".
وأشار إلى أن "وضعنا اليوم ليس أفضل مما كان عليه في بداية العام"، مضيفا: "ما زلنا لا نملك لقاحا أو علاجا لكوفيد-19".
إلى ذلك لم يستبعد الخبراء الروس أيضا احتمال حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لرئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، فإن الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تكون خلال استفاقة العدوى الفيروسية التنفسية الحادة (سارس)، فمن المحتمل أن يعود "كوفيد-19" في الخريف القادم.
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