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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تعلن تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وكشفت عن 806 حالات شفاء جديدة من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 68,965 حالة .
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 611 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في السعودية إلى 93,157 حالة.
وأكدت أن إجمالي حالات كورونا النشطة بالمملكة بلغ 23,581 حالة، منها 1381 حالة حرجة.
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