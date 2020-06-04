شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تكسر أرقامها القياسية في إصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت الإصابات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا المستجد عدداً قياسياً جديداً في إيران، إذ ارتفع عدد المصابين بمقدار 3574 شخصاً خلال 24 ساعة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الخميس.



ويدل المؤشر الذي يميل إلى الارتفاع منذ شهر، على سرعة انتشار الفيروس في الأيام القليلة الماضية في إيران، ليتجاوز ذروة 3186 حالة جديدة التي تم تسجيلها في 30 مارس. ولايزال عدد الوفيات اليومي من جراء الفيروس منخفضاً نسبياً، وفقاً للأرقام التي أعلنها جهانبور، وبلغ 59 حالة وفاة جديدة بين الأربعاء والخميس.

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