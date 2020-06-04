الأمير تشارلز يدعو الى "التعافي الأخضر" لبناء الاقتصاد

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نصر المجالي: أعرب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز عن خشيته من أن نرى المزيد من الأوبئة إذا لم نضع علاقتنا مع الكوكب في مركز التعافي بعد جائحة الفيروس التاجي الحالية التي أرعبت العالم.

وفي مقابلة حصرية عبر مكالمة فيديو من مقر إقامته في بيركال باسكتلندا حيث يعيش مع زوجته كاميلا دوقة كورنوال منذ بدء الإغلاق بسبب الجائحة، مع قناة (سكاي نيوز) البريطانية، قال الأمير تشارلز إنه تعاطف مع "الحيرة والقلق" اللذين يشعر بهما الكثيرون في المملكة المتحدة نتيجة أزمة COVID-19 ولكنه شارك أيضًا مخاوفه من أننا قد نرى المزيد من الأوبئة العالمية إذا نحن لا نعالج تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

كما تحدث عن تجربته الخاصة في الإصابة بالفيروس قائلاً إنه يعتقد أنه "محظوظ" و "هرب منه بخفة شديدة" ولكنه دفعه إلى "إيجاد طريقة للخروج من هذا".

أوبئة مخيفة

وتحدث الأمير البريطاني في المقابلة بحماس عن قلقه الحقيقي من أننا يمكن أن نرى المزيد من الأوبئة إذا لم نتوقف عن إهمال الكوكب، وقال: "كلما زاد تآكل العالم الطبيعي، كلما دمرنا ما يسمى بالتنوع البيولوجي، وهو التنوع الهائل للحياة، الحياة النباتية، حياة الأشجار، كل شيء آخر. الحياة البحرية. كلما عرضنا أنفسنا لهذا النوع من الخطر لقد عانينا من هذه الكوارث الأخرى مع السارس والإيبولا، كل هذه الأشياء تتعلق بفقدان التنوع البيولوجي ".

وفي حين، أنه معروف في العادة، يعتبر التحدث إلى أفراد العائلة الملكية البريطانية حول صحتهم أمرًا محظورًا، فإن الأمير تشارلز تحدث بصراحة عن الإصابة بالفيروس واعترف بأنه دفعه إلى المضي قدمًا في أجندته البيئية.

وقال للمحاورة: "إنه {الفيروس} جعلني أكثر إصرارًا على الدفع والصراخ والحث إذا رأيت ما أعنيه. كل ما يمكنني فعله وراء الكواليس في بعض الأحيان. أعتقد أن ذلك كان جزئيًا، أعني أنني كنت محظوظًا في حالتي وأفلتت منه بخفة".

وأضاف ولي العهد: "لكنني اصبت بالفيروس، ويمكنني أن أفهم ما مرّ به الآخرون. وأشعر بشكل خاص لأولئك على سبيل المثال، الذين فقدوا أحباءهم ولم يتمكنوا من التواجد معهم في ذلك الوقت. هذا بالنسبة لي هو أكثر شيء مروع".

وقال: "ولكن من أجل منع حدوث ذلك لعدد أكبر من الناس، لهذا السبب أنا مصمم للغاية على إيجاد طريقة للخروج من هذا. من أجل إعادة العالم وكلنا إلى المركز، مرة أخرى لفهم ما في ما يتعلق بالعالم الطبيعي ".

التعافي الأخضر

ويعتقد الأمير البريطاني أن "التعافي الأخضر" يجب أن يكون في صميم الجهود العالمية لإعادة بناء الاقتصادات ويمكن أن يكون جزءا لا يتجزأ من عودة الناس إلى العمل في عالم ما بعد الوباء.

يذكر أنه في يناير 2020، أطلق مجلس الأسواق المستدامة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وهي مبادرة تهدف إلى إظهار أن النمو الاقتصادي وحماية البيئة يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب.

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وقال الأمير إنه أطلق هذا الأسبوع مرحلة جديدة من المبادرة تحت شعار إعادة "الضبط الكبرى"، وأبلغ قناة (سكاي نيوز) أنه كان يتحدث إلى قادة العالم أثناء الإغلاق بشأن التحديات التي يواجهونها وفوائد وضع الاستدامة في مركز أي انتعاش.

اتصالات

وأضاف: "لم أهدر وقتي بالضبط خلال هذا الإغلاق إذا كنت تعرف ما أعنيه. لقد كنت على اتصال مع الكثير من الناس خلال هذا الوباء، لذلك تمكنت من القيام بالكثير، باستخدام تقنيات تكنولوجية".

وأضاف: "لقد كنت على اتصال مع الكثير من الناس حول العالم بشأن هذه القضايا. على سبيل المثال، كنت أتحدث إلى القادة في منطقة البحر الكاريبي التي هي في الأساس دول الكومنولث وهم يواجهون تحديات هائلة".

وأشار أمير ويلز إلى أنه تحدث مع رئيس وزراء سانت لوسيا مؤخرًا لأنه أراد التحدث عن الأهوال التي تواجه الجزر، حيث تفكك قطاع السياحة بالكامل، وهم يتعرضون لضغوط اقتصادية مروعة.

ونبه الأمير إلى أنه في الكاريبي "لديهم أيضا مخاطر ومخاطر كل عام من الأعاصير"، لكنه عبر عن بعض الإحباط الذي أحدثته جائحة كورونا التي أيقظت التهديدات.

أولوية الكوارث

وقال الأمير تشارلز: "إن الكوارث فقط هي التي تحث على التركيز على قضية واحدة، مما يعني أنه لمرة واحدة، قد يكون هناك بعض الزخم الحقيقي للتعامل مع أشياء كثيرة يتم دفعها مرة واحدة، ولكن جائحة كورونا جاءت كأنها تقول: للجميع: " يا هذا غير ذي صلة "، بمعنى أن هناك أولويات، وفرضت الجائحة نفسها كأمر واحد وأولوية.

وأشار ولي العهد إلى أنه "على سبيل المثال، لا يمكنك أبدًا أن تجعل مجموعة العشرين تركز كثيرًا على الزراعة أو الغابات أو مصائد الأسماك لأنها لم تعتبر مثيرة للغاية. ولكن هذه أمور حاسمة".

وقال: خلال الوباء، كان على العائلة الملكية تعديل طريقة عملها. وهم عادة في أوقات الأزمات الوطنية، يلتقون بأولئك الذين هم على خط المواجهة، ويقومون بالالتزامات لإظهار التعاطف. ولكن بدلا من ذلك مع إغلاق كورونا، أرسلوا رسائل افتراضية للتشجيع والدعم، حيث حشدت الملكة البلاد برسائل غير مسبوقة إلى الأمة، طمأنة لنا بأن الحياة ستتحسن.

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