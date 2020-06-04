محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات للحصول على إعانة البطالة لما دون المليونين للمرة الأولى منذ منتصف مارس الماضي، لكن الرقم يظل مرتفعا بصورة مذهلة إذ تسعى الشركات للتأقلم مع بيئة العمل التي تغيرت جذريا بسبب كورونا، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت إجمالا مليونا و877 ألفا في الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي انخفاضا من مليونين و126 ألفا في الأسبوع السابق عليه.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تبلغ الطلبات 1.8 مليون في أحدث أسبوع.
وتتراجع طلبات إعانة البطالة منذ بلغت مستوى قياسيا عند 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس الماضي.
وعلى الرغم من أن القراءة لا تزال مرتفعة، إلا أن البيانات الأحدث تشير إلى أن الأسوأ قد انتهى بالنسبة لسوق العمل، هذا بالإضافة إلى بيانات صدرت أمس الأربعاء وأظهرت انخفاضا أقل من المتوقع في عدد موظفي القطاع الخاص في مايو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة تتراجع لأقل من 2 مليون لأول مرة من منتصف مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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