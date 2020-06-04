بالصور.. حالة ولادة جديدة بمستشفى "العزل" في الشرقية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
شهد مستشفى "أبو كبير" المركزي، بالشرقية، اليوم الخميس، ولادة قيصرية لأم مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد، والتي جرى وضعها بالمبنى المخصص للعزل في المستشفى.
وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن حالة المولود جيدة وسيجري عمل مسحه طبية له خلال 48 ساعة، فيما قدمَّ الفريق الطبي بالمستشفى التهنئة للأم، على المولود.
وكلف وكيل وزارة الصحة، مدير المستشفى، بالاطمئنان على الحالة الصحية للأم والمولود، ومتابعتهما أولًا بأول.
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