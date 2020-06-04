محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد: أصدر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، تعليمات بوضع واقٍ زجاجي على مكاتب القيادات والمسؤولين، وارتداء الخوذ الواقية. وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعليمات خلال اللقاءات اليومية التي تجرى مع المواطنين، لتأمين المسؤولين والمواطنين خلال المقابلات، وحرصًا على استمرار العمل دون أي عوائق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمجابهة "كورونا".. "واقي زجاجي وخوز" بمكاتب المسئولين في جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.