محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، خروج 43 حالة من المصابين بكورونا، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم للشفاء، ووفاة 7 حالات.
وأوضح الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحي الجامعي، أن نحو 48 مُصابًا منهم 34 شخصًا حالتهم مستقرة، و14 حالة بالعناية المركزة، وأغلبهم من المنتسبين لجامعة أسيوط، وذلك وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة أسيوط: 48 مُصابًا بكورونا ووفاة 7 وتعافي 43 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.