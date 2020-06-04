جامعة أسيوط: 48 مُصابًا بكورونا ووفاة 7 وتعافي 43 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، خروج 43 حالة من المصابين بكورونا، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم للشفاء، ووفاة 7 حالات.

وأوضح الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحي الجامعي، أن نحو 48 مُصابًا منهم 34 شخصًا حالتهم مستقرة، و14 حالة بالعناية المركزة، وأغلبهم من المنتسبين لجامعة أسيوط، وذلك وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.