ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في اليمن إلى 419 بينها 95 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 419 بما فيها 95 حالة وفاة.

وكان ارتفع اجمالي عدد الإصابات

المعلنة بفيروس كورونا في اليمن، إلى 423 حالة، بعد تسجيل 20 حالة جديدة خلال الساعات الماضية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد، التابعة للحكومة الشرعية

في نشرتها اليومية، اليوم الأربعاء، إنها سجلت 20 حالة جديدة و6 وفيات، ما يرفع عدد المصابين في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 419 حالة، بينها 95 وفاة، و17 حالة تعافي.

وبذلك يرتفع عدد إجمالي الحالات المعلنة رسميا في اليمن، إلى 423 حالة، بينها 96 وفاة، و17 تعافي.