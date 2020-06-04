الجيش الإسرائيلي يمدد إبعاد خطيب المسجد الأقصى 4 أشهر

مددت سلطات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إبعاد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة 4 أشهر. عكرمة صبري، عن المسجد لمدة 4 أشهر. حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم، منزل الشيخ صبري في حي الصوانة، وسلمته قراراً جديداً بالإبعاد.

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