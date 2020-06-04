ارتفاع غير مسبوق في حصيلة الوفيات جراء كورونا في السعودية

شهدت السعودية أكبر ارتفاع خلال 24 ساعة في حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليومالخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن رصد 32 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 30 وفاة في اليوم السابق، لترتفع حصيلة ضحايا العدوى في المملكة إلى 611 حالة وفاة.
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