أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أن رئيسه محمد الحلبوسي، تسلم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكر مجلس النواب في بيان مقتضب أن"الحلبوسي تسلم أسماء المرشحين للوزارات المتبقية في حكومة الكاظمي".
من جهته كشف مصدر لـRT عن أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، وأكدأن "وزير المالية السابق فؤاد حسين ما زال مرشح الأحزاب الكردية لمنصب وزير الخارجية.
وقال إن "إحسان عبد الجبار هو مرشح تيار الحكمة لوزارة النفط، وحسن ناظم مرشح رئيس الحكومة لوزارة الثقافة، وفيان فائق مرشحة الأقليات لوزارة الهجرة والمهجرين".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العراقي يتسلم أسماء مرشحي الحقائب الشاغرة في حكومة الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.