الرئيس الإيراني يدين استخدام الشرطة الأمريكية للقوة في حادثة جورج فلويد

أدان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، بشدة استخدام القوة من جانب الشرطة الأمريكية في حادثة وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي لقي حتفه من جراء إصابته بالاختناق بعد ضغط شرطي أمريكي أبيض على رقبته أثناء توقيفه.
وقال روحاني، في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت،: "لقد كانت جريمة قتل وحشية ندينها بأشد العبارات الممكنة، وكذلك العمل الإجرامي الذي أمر به البيت الأبيض ضد مواطنيه".
في تاريخها السياسي والاجتماعي" بسبب قمعها لذوي البشرة السمراء وكذلك تشددها مع معارضي سياسات الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف أن الولايات المتحدة تمر "بواحدة من أسوأ الفترات
وقد أثار مقتل فلويد احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة، حيث يطالب المتظاهرون بإنهاء وحشية الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي الذين يشكون من استمرار العنصرية بحقهم واستخدام القوة المفرطة في إنفاذ القانون.
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