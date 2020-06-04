الاحتلال الإسرائيلي يمدد إبعاد خطيب المسجد الأقصى 4 أشهر

مدد الإحتلال الإسرائيليي، اليوم الخميس، إبعاد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، عن المسجد لمدة 4 أشهر، وفقًا لموقع روسيا اليوم. واقتحمت قوات الاحتلال اليوم، منزل الشيخ صبري في حي الصوانة، وسلمته قرارًا جديدًا بالإبعاد. الشيخ صبري في حي الصوانة، وسلمته قرارًا جديدًا بالإبعاد. وكانت قوات الإحتلال ، قد منعت يوم الجمعة الماضي، الصلاة في المسجد الأقصى، واعتقلت خطيبه الشيخ عكرمة صبري من منزله في مدينة القدس الشرقية المحتلة، إلا أنها أفرجت عنه لاحقًا، وسلمته قرارًا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع والعودة لمقابلة المخابرات الإسرائيلية لاحقًا. الصلاة في المسجد الأقصى، واعتقلت خطيبه الشيخ عكرمة صبري من منزله في مدينة القدس الشرقية المحتلة، إلا أنها أفرجت عنه لاحقًا، وسلمته قرارًا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع والعودة لمقابلة المخابرات الإسرائيلية لاحقًا.

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